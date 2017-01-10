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10 كانون الثاني 2017
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فضل الله: الادعاء على 12 شخصا من الجمارك في ملف الانترنت

publishing date: 10/01/2017 06:45:50
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كشف رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله انه تبلغ من القضاء الادعاء على 12 شخصا من الجمارك وعاملي تخليص البضائع بتهمة رشاوي وادخال  معدات غير قانونية الى الاراضي اللبنانية استخدمت في استجرار انترنت غير شرعي.
 
وأكد فضل الله بعد اجتماع اللجنة، الاستمرار في ملاحقة هذا الملف وفي مواكبة عمل القضاء للوصول الى نتائج.
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ولفت الى أن هناك تجهيزات استقدمت لتحسين الانترنت قيمتها ٦ مليون و ٧٠٠ الف دولار إلا انها لم تستخدم بعد  مؤكدا الا 4G  أو DSL سريعا من دون مشروع الـFiber، موضحا أنه ما سمع سابقا عن هذا المشروع غير ما يسمعونه اليوم.
 
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