آخر الأخبار 10 كانون الثاني 2017 المشاركة عبر البريد الالكتروني x أدخل عنوان البريد الالكتروني البريد الالكتروني غير صالح قصة المشتركة! x تم إرسال البريد الإلكتروني بنجاح فضل الله: هناك تجهيزات استقدمت لتحسين الانترنت قيمتها ٦ مليون و ٧٠٠ الف دولار إلا انها لم تستخدم بعد ولا 4G أو DSL سريعا من دون مشروع الـFiber publishing date: 10/01/2017 06:54:54