بين طلاق زوجته القطرية ومصالحة إبنه وديع.. آخر مستجدات قضية جورج وسوف

بعدما رفعت بطلة الرالي القطريّة ندى زيدان دعوى طلاق ضد سلطان الطرب جورج وسوف وانتشار وثيقة الدعوى القضائية من أجل دفع نفقة شهرية لطفلته، بقيت تفاصيل الجلسة بعيدة عن الإعلام، وترفض السيدة ندى زيدان الإفصاح عن أيّ أمر، وفق ما نشر موقع "نواعم".

من جهة أخرى، عادت المياه إلى مجاريها بين جورج وسوف ونجله الأكبر وديع الّذي عاد الأسبوع المنصرم من أميركا إلى لبنان، وذلك بعد قطيعة دامت عدة أشهر أدّت إلى انفصاله عن إدارة أعمال والده.