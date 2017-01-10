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10 كانون الثاني 2017
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رئيس اتحاد كرة السلة يلتقي الوزير فنيش

publishing date: 10/01/2017 06:59:00
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رئيس اتحاد كرة السلة يلتقي الوزير فنيش
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 استقبل وزير الشباب والرياضة السيد  محمد فنيش وفد اتحاد كرة السلة برئاسة رئيس الاتحاد السيد بيار كاخيا في مكتبه بالوزارة. وضمّ الوفد نائب الرئيس السيد رامي فواز واعضاء الاتحاد السادة جورج صابونجيان وغازي بستاني وباتريك لحود.
 
في بداية اللقاء هنأ كاخيا الوزير فنيش لتعيينه وزيراً للشباب والرياضة في الحكومة الجديدة ووضعه في اجواء عمل اللجنة الادارية للاتحاد المنتخبة في 15 كانون الاول الفائت في قيادة لعبة كرة السلة على الصعيدين المحلي والدولي والاستحقاقات الخارجية على صعيد المنتخبات والأندية وبرنامج الاتحاد لتطوير اللعبة وضبط الجماهير في الملاعب.
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بدوره، هنأ الوزير فنيش رئيس الاتحاد بيار كاخيا واعضاء الهيئة الادارية للاتحاد لانتخابهم لولاية اربع سنوات متمنياً للاتحاد الجديد التوفيق في مهامه للسير قدماً في رعاية كرة السلة اللبنانية واضعاً امكانات الوزارة بتصرف الاتحاد.
 
وبعد اللقاء، التقى الوفد مدير عام الوزارة السيد زيد خيامي في مكتبه وناقشا عدة امور تهم كرة السلة حيث تمنى خيامي التوفيق للاتحاد الجديد في مهامه.
 
 
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