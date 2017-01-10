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10 كانون الثاني 2017
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الملك سلمان اكد في خلال المحادثات مع عون والوفد المرافق على توثيق وتمتين العلاقات مع لبنان والحرص على الاستقرار في الدول العربية ومنها لبنان

publishing date: 10/01/2017 08:05:59
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الملك سلمان اكد في خلال المحادثات مع عون والوفد المرافق على توثيق وتمتين العلاقات مع لبنان والحرص على الاستقرار في الدول العربية ومنها لبنان
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