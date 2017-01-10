آخر الأخبار 10 كانون الثاني 2017 المشاركة عبر البريد الالكتروني x أدخل عنوان البريد الالكتروني قصة المشتركة! x تم إرسال البريد الإلكتروني بنجاح الملك سلمان اكد في خلال المحادثات مع عون والوفد المرافق على توثيق وتمتين العلاقات مع لبنان والحرص على الاستقرار في الدول العربية ومنها لبنان publishing date: 10/01/2017 08:05:59