آخر الأخبار 10 كانون الثاني 2017 المشاركة عبر البريد الالكتروني x أدخل عنوان البريد الالكتروني البريد الالكتروني غير صالح قصة المشتركة! x تم إرسال البريد الإلكتروني بنجاح الملك سلمان أكد على عودة السياح العرب الى لبنان ولم يتطرق الى الهبة السعودية التي قد تكون بحثت في خلوته مع عون publishing date: 10/01/2017 08:06:02