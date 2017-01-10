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10 كانون الثاني 2017
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داعش يعلن مسؤوليته عن هجومي سيناء

publishing date: 10/01/2017 08:07:48
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داعش يعلن مسؤوليته عن هجومي سيناء
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أفادت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم "داعش" أن التنظيم المتشدد أعلن مسؤوليته عن هجومين استهدفا قوات الأمن في محافظة شمال سيناء المصرية أمس الاثنين.
 
وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت أمس الاثنين مقتل ثمانية رجال شرطة ومدني في هجومين شنهما مسلحون على نقطتي تفتيش أمنيتين بالعريش كبرى مدن شمال سيناء. 
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