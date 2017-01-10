الحريري: التزامنا الاكبر هو الوصول الى قانون جديد للانتخابات

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أكد الرئيس سعد الحريري انه على تفاهم كامل مع الرئيس ميشال عون "على كل الامور انطلاقا من امرين، الاول ممنوع الانقسام السياسي وممنوع العودة الى المرحلة السابقة، والثاني ان اي شيئ يهم المواطن يجب تسريع وتسهيل انجازه عبر الحكومة وهذا واجبنا."وعن قانون الانتخاب أشار الحريري خلال لقائه مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي الى أن "هناك اقتراحات عديدة ولكننا نعمل على التوافق على مشروع قانون واحد لنرسله الى المجلس النيابي." وأضاف:" نحن ملتزمون باجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد ولكن التزامنا الاكبر هو الوصول الى قانون جديد للانتخابات."وتابع:"ان مراعاة النسبية تحظى بدعم الكثير من القوى السياسية اما انا شخصيا فاضيف اليها التزامي بالكوتا النسائية، لانه يجب تعزيز دور المراة في الحياة السياسية العامة."وردا على سؤال عن مواقف النائب وليد جنبلاط بخصوص قانون الانتخابات قال:" وليد بك عنده هاجس اساسي وهو جزء من المكون الوطني ويمثل الدروز، وهدفنا من التوافق ان نريح جيمع الطوائف لا ان نثير هواجسها.وليد بك لديه وجهة نظره وهو منفتح على الحوار وانا معه في هذا الامر."وعن زيارة الرئيس عون الى السعودية لفت الى أن "الاساس هو اللقاء بين خادم الحرمين الشريفين وفخامة الرئيس وستلمسون انفتاحا كبيرا في العلاقات وعودة السياحة والاستثمارات السعودية الى لبنان وكل ما يساهم في النهوض الاقتصادي الذي تعمل عليه حكومتنا."