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سُجن 22 عاماً... بسبب جهاز التحكم عن بعد!

publishing date: 10/01/2017 08:56:49
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سُجن 22 عاماً... بسبب جهاز التحكم عن بعد!
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حُكم بالسجن على رجل لمدة 30 عاماً بعدما أُلقي القبض عليه وهو يسرق جهاز التحكم عن بعد بالتلفاز من داخل إحدى المباني السكنية.

وقد حكم على إيريك برامويل بالسجن فترة لا تقلّ عن نصف مدة عقوبته (22 عاماً) بعدما ألقت الشرطة القبض عليه بعد سلسلة من السرقات.

ويذكر أن الرجل، البالغ من العمر 35 عاماً، قد سرق الجهاز من مبنى سكني في ويتون، الولايات المتحدة الأميركية.
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والملفت هو أن إيريك ترك وراءه في مكان الحادث قفازات تحتوي على آثار حمضه النووي في 1 آب من العام 2015.

توازياً، يواجه برامويل أيضاً الحكم 30 عاماً بالسجن بسبب تاريخه الإجرامي الطويل، بما في ذلك سرقات من مبانٍ سكنية أخرى في المنطقة.

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