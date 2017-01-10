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10 كانون الثاني 2017
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أكثر من 23 قتيلا في انفجار مزدوج قرب البرلمان في كابول

publishing date: 10/01/2017 09:07:13
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المؤلف:
نيكول الحجل
نيكول الحجل
@NicoleHajal
نيكول الحجل-مذيعة أخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال.ومقدمة برنامج سياسي في اذاعة صوت لبنان-الأشرفية. حائزة على شهادة صحافة مرئية ومسموعة من الجامعة اللبنانية.
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اعلن مسؤول امني ان 23 شخصا على الاقل قتلوا واصيب 45 بجروح في الانفجارين اللذين وقعا قرب مبنى البرلمان الافغاني في كابول، في هجوم تبنته حركة طالبان على تويتر.
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