أكثر من 23 قتيلا في انفجار مزدوج قرب البرلمان في كابول

اعلن مسؤول امني ان 23 شخصا على الاقل قتلوا واصيب 45 بجروح في الانفجارين اللذين وقعا قرب مبنى البرلمان الافغاني في كابول، في هجوم تبنته حركة طالبان على تويتر .

الإعلان