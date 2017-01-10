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10 كانون الثاني 2017
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بالصورة... "القوات" في السفارة الايرانية

publishing date: 10/01/2017 09:08:42
episodes
بالصورة... &quot;القوات&quot; في السفارة الايرانية
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قدم وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي ممثلاً رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع التعازي للسفير الايراني في لبنان محمد فتح علي بوفاة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام  في ايران الرئيس الاسبق اية الله علي اكبر هاشمي رفسنجاني في السفارة االايرانية. 
 
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