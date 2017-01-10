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10 كانون الثاني 2017
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القضاء يقترب من انصاف رولا يعقوب... ماذا تقول والدتها؟

publishing date: 10/01/2017 09:29:04
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ردت محكمة التمييز برئاسة القاضي جوزف سماحة طلب التمييز المقدم من زوج رولا يعقوب الى محكمة الجنايات في الشمال بجناية التسبب بالموت.
 
 
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