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10 كانون الثاني 2017
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داعش يفجِّر الجسور في الموصل

publishing date: 10/01/2017 09:40:37
episodes
المؤلف:
نيكول الحجل
نيكول الحجل
@NicoleHajal
نيكول الحجل-مذيعة أخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال.ومقدمة برنامج سياسي في اذاعة صوت لبنان-الأشرفية. حائزة على شهادة صحافة مرئية ومسموعة من الجامعة اللبنانية.
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حققت القوات العراقية الخاصة مزيداً من التقدم في  مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل ما دفع مقاتلي داعش الى تفجير الجسرين الخامس والحديدي في الساحل الايمن للمدينة لمنع تقدم الجيش العراقي....
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