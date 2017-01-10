أطلق النار على زوجته... بسبب شطيرة الجبن المشوية!

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أقدم رجل على إطلاق النار باتجاه زوجته بعدما قضمت قطعة من شطيرة الجبن المشوية الخاصة به.واتهم دانيال براين بلاكويل البالغ من العمر55 عاماً بإطلاق النار في الطابق السفلي من منزله الذي يعيش فيه مع عائلته عندما كانت زوجته في المطبخ تحضّر العشاء، إلا أنه لم يصبها بأي طلقة.وقد أخبرت السيدة الشرطة أن سبب هذا الخلاف هو شطيرة الجبن المشوية.ويذكر أن هذه الحادثة وقعت في ولاية ميريلاند الأميركية يوم الأحد الفائت. وقد بقي الرجل محصّناً نفسه بالسلاح داخل المنزل لنحو 3 ساعات.وانتهت هذه المواجهة عندما قام الرجل، الذي كان يرتدي الذخيرة حول خصره، بالخروج من المنزل.وقد نقل براين الى المستشفى لتلقي العلاج بسبب بعض الإصابات الطفيفة.وعثرت الشرطة داخل المنزل على 15 سلاحاً نارياً.