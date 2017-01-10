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10 كانون الثاني 2017
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بالصور: لن تُصدّقوا ماذا وجد مستخدو آبل داخل أجهزة MacBook

publishing date: 10/01/2017 10:01:29
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بالصور: لن تُصدّقوا ماذا وجد مستخدو آبل داخل أجهزة MacBook
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 عثر عدد كبير من مستخدمي أجهزة أبل حول العالم على قطع نقود معدنية داخل أجهزة الماكبوك ( macbook)  الخاصة بهم ولم يعرف أي منهم السبب الرئيسي لوجود القطع داخل الأجهزة.

 
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ونشر المستخدمون صور أجهزتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، وقال البعض إنه من المحتمل أن تكون قطع النقود قد سقطت داخل الأجهزة فيما علّق آخرون أن شركة أبل قد وضعت هذه القطع لمعالجة خلل ما في الجهاز لكن ليس هناك أي دلائل تؤكد هذا الإحتمال.

 

وتعود القطع لعملات مختلفة حول العالم مثل العملة الكندية. وأجمعت معظم التعليقات على أن قطع النقود قد انزلقت داخل الأجهزة لأن هناك العديد من الأمور التي يجدونها داخل الأجهزة باستمرار.

 

ولم تكن هذه المرة الأولى الذي يجد فيها مستخدمو أبل قطعًا نقدية داخل أجهزتهم فقد نشر موقع غيزمودو Gizmodo الأميركي تقريرًا يعود لعام 2010 ذكر فيه وجود قطع معدنية

داخل أجهزة ماكبوك.

 
Some have said the coins could be offering a kind of support to the laptop, for example fixing a defect in the drive. But others disagree


المصدر
 
 
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