صور مثيرة من حفل زفاف حبيبة الأمير هاري الأول في جامايكا

انتشرت صور تعود لحفل زفاف الممثلة الأميركية ميغان ميركل من زوجها الأول تريفور أغليسون على إحدى شواطئ جامايكا.

الإعلان

وتزوج ميغان وتريفور عام 2011 بعد علاقة دامت 7 سنوات، ثم تطلقا عام 2013.

وظهرت ميغان في الصور وهي ترتدي لباس البحر من اللون الأصفر، كما انتشرت صورًا لها وهي ترتدي الفستان الأبيض خلال حفل الزفاف.

وتربط ميركل حاليًا علاقة غرامية بالأمير البريطاني هاري كانت قد بدأت في شهر حزيران من العام المنصرم، وسترافقه إلى جامايكا لحضور حفل زفاف أحد أصدقائه المقربين.

ويذكر أن الأمير هاري سيكون اشبين العريس، الأمر الذي سيلفت أنظار المدعوين إلى ميركل وسيجعلهم يتعرفون عليها أكثر لأنهم سيمضون عدة أيام في الجزيرة سويًا.