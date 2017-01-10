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صور مثيرة من حفل زفاف حبيبة الأمير هاري الأول في جامايكا

publishing date: 10/01/2017 10:11:28
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صور مثيرة من حفل زفاف حبيبة الأمير هاري الأول في جامايكا
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انتشرت صور تعود لحفل زفاف الممثلة الأميركية ميغان ميركل من زوجها الأول تريفور أغليسون على إحدى شواطئ جامايكا.

 
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وتزوج ميغان وتريفور عام 2011 بعد علاقة دامت 7 سنوات، ثم تطلقا عام 2013.

 

وظهرت ميغان في الصور وهي ترتدي لباس البحر من اللون الأصفر، كما انتشرت صورًا لها وهي ترتدي الفستان الأبيض خلال حفل الزفاف.

 

وتربط ميركل حاليًا علاقة غرامية بالأمير البريطاني هاري كانت قد بدأت في شهر حزيران من العام المنصرم، وسترافقه إلى جامايكا لحضور حفل زفاف أحد أصدقائه المقربين.

 
ويذكر أن الأمير هاري سيكون اشبين العريس، الأمر الذي سيلفت أنظار المدعوين إلى ميركل وسيجعلهم يتعرفون عليها أكثر لأنهم سيمضون عدة أيام في الجزيرة سويًا.
 
New photos have emerged of Prince Harry's girlfriend Meghan Markle during her wedding to former husband Trevor Engleson (pictured together) in Jamaica in 2011
The pair tied the knot at the Jamaica Inn in Ocho Rios before their split in 2013, and Meghan can be seen wearing a yellow bikini as she enjoys some drinking games with pals ahead of the ceremony 
 
In the photos Miss Markle can be seen taking part in a wheelbarrow race with wedding guests on the Jamaican beach 
 
 
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