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10 كانون الثاني 2017
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ما علاقة سائق كيم كارداشيان بعملية السرقة التي تعرّضت لها في باريس؟

publishing date: 10/01/2017 10:20:01
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ما علاقة سائق كيم كارداشيان بعملية السرقة التي تعرّضت لها في باريس؟
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قبضت الشرطة الفرنسية على 17 شخصًا على خلفية عملية السرقة التي تعرّضت لها نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان خلال وجودها في باريس لحضور أسبوع الموضة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

 
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ومن بين هؤلاء الموقوفين السائق الخاص بأسرة كارداشيان التي تستعين به الأخيرة في كل زيارة إلى العاصمة الفرنسية.

 

وأعلنت الشرطة الفرنسية أنها أوقفت السائق لكشف إذا كان قد نقل معلومات عن كارداشيان للعصابة لأنه كان يعلم بكل تحرّكاتها.

 

وكانت كيم قد تعرّضت لسرقة مجوهراتها وللإحتجاز داخل غرفتها في الفندق من قبل مسلّحين.

 
 
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