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10 كانون الثاني 2017
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ما هي منافع النوم بعد الظهر للمسنين؟

publishing date: 10/01/2017 10:22:45
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ما هي منافع النوم بعد الظهر للمسنين؟
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أعلنت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة بنسيلفانيا الأميركية أن النوم للأشخاص الذين يفوق عمرهم عن 65 سنة لديه منافع كثيرة على الوظاف الدماغية لديهم.

 
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وأضافت الدراسة أن ساعة النوم بعد تناول وجبة الغذاء  ترتبط بشكلٍ مباشر بتحسين الذاكرة وبالقدرة على التفكير بشكل واضح.

 

وخضع المشتركون في الدراسة لمسائل رياضيات سهلة وتمارين أخرى تضمّنت حفظ عدد معيّن من الكلمات وإعادة كتابتها.

 

وأظهرت النتائج أن الأشخاص الذين لديهم عادة النوم بين النصف ساعة والساعة خلال فترة بعد الظهر لديهم قدرات عقلية تفوق الآخرين بستة مرات.

 
 
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