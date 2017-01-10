المستقبل: زيارة رئيس الجمهورية الى السعودية وقطر تخدم مصالح لبنان

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اعتبرت كتلة المستقبل أن زيارة رئيس الجمهورية الى المملكة العربية السعودية وإلى دولة قطر، في هذا التوقيت بالذات تأتي في لحظة مناسبة تخدم مصالح لبنان واللبنانيين، وعلى مختلف المستويات وشددت على ضرورة البناء عليها وتعميقها وتوسيعها نحو بلدان الخليج الأخرى ومصر بما يعين على تركيز الدعائم الصحيحة للسياسة الخارجية العربية للبنان.ولفتت الكتلة بعد اجتماعها الاسبوعي الى انه "على الحكومة الان الانصراف من دون أي تأخير الى العمل من اجل إعداد الموازنة العامة للعام 2017 كما والتركيز في عملها على مواكبة ورشة إنجاز القانون الجديد للانتخابات النيابية التي يجب ان تجري في موعدها على أساس القانون المختلط المستند الى النظامين الاكثري والنسبي، وذلك وفق الصيغة التي تقدمت بها الكتلة بالاشتراك مع اللقاء الديمقراطي ومع القوات اللبنانية."