آخر الأخبار 10 كانون الثاني 2017 المشاركة عبر البريد الالكتروني x أدخل عنوان البريد الالكتروني قصة المشتركة! x تم إرسال البريد الإلكتروني بنجاح مرة جديدة بكفررمان بينحكى عن قضية منع الكحول، والبلدية بتقول إنو خلفية المنع هي قانون من أيام العثمانيين، شاركونا آراءكم كتابة أو بفيديو على هاشتاغ #كفررمان_قلب_ملان publishing date: 10/01/2017 11:02:26