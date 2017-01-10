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10 كانون الثاني 2017
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هكذا علّق الصفدي على زيارة عون للسعودية...

publishing date: 10/01/2017 11:07:26
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هكذا علّق الصفدي على زيارة عون للسعودية...
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علّق  النائب محمد الصفدي على زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمملكة العربية السعودية مغردا على تويتر: "زيارة الرئيس ميشال عون إلى الرياض فاتحة خير على اللبنانيين وخطوة كبيرة لإعادة العلاقات السعودية - اللبنانية المميزة الى سابق عهدها". 
 
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