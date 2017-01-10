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10 كانون الثاني 2017
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إغلوا هذين المكوّنين... وتخلّصوا من الدهون بدون معاناة!

publishing date: 10/01/2017 11:23:30
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إغلوا هذين المكوّنين... وتخلّصوا من الدهون بدون معاناة!
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باتت في أيامنا هذه عملية الحفاظ على الرشاقة الشغل الشاغل لدى أغلبية الناس، وخصوصاً النساء اللواتي يحاولن بشتى الطرق خسارة الوزن بسرعة.

ومما لا شك فيه أن حرق دهون الجسم هو أمر صغب للغاية، إلا أن بعض المكونات الطبيعية يمكن أن تساعدنا على فقدان الوزن والتخلّص من الدهون من دون معاناة.

سنقدّم لكم في ما يلي وصفة طبيعية ستساعدكم على إنقاص وزنكم بسهولة:
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المكوّنات:
-ملعقتان من العسل
-ملعقة صغيرة من القرفة
-250 مليلتراً من الماء

طريقة التحضير:
إغلوا الماء وأضيفوا إليه القرفة، وانتظروا حتى يبرد المزيج. بعد ذلك، إسكبوا العسل فوق هذين المكوّنين (إياكم أن تضيفوا العسل الى المشروبات أو المكوّنات الساخنة جداً).

إشربوا نصف كمية هذه الوصفة في الليل قبل النوم، والنصف الآخر في الصباح على معدة فارغة، وستلاحظون النتيحة في غضون 7 أيام فقط.

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