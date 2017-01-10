القضاء المصري يؤيد مجددا رفع التحفظ على أموال ابو تريكة

ايدت محكمة القضاء الاداري المصرية مجددا رفع التحفظ على اموال نجم الكرة السابق محمد ابو تريكة الذي فرضته لجنة التحفظ على اموال الاخوان المسلمين بعدما قدمت اللجنة اشكالا لوقف تنفيذ الحكم، بحسب مسؤول قضائي ومحامي اللاعب.

وأشار المسؤول القضائي الى ان محكمة القضاء الاداري قضت "باستمرار تنفيذ الحكم الذي سبق ان اصدرته في 21 حزيران 2016 برفع التحفظ على أموال محمد أبو تريكة".

ويتهم الإعلام لاعب النادي الأهلي السابق أبو تريكة في السنوات الأخيرة بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين.