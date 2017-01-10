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عالم الطبخ
10 كانون الثاني 2017
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بالفيديو: الى محبي السوشي... طريقة سهلة لتصنيع حصيرة البامبو في المنزل!

publishing date: 10/01/2017 11:26:57
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بالفيديو: الى محبي السوشي... طريقة سهلة لتصنيع حصيرة البامبو في المنزل!
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هل ترغبون بتحضير طبق من السوشي في المنزل؟

الأمر الآن بات سهلاً جداً!

سنقدّم اليكم في ما يلي طريقة سهلة جداً لتصنيع حصيرة البامبو للف السوشي.

كل ما تحتاجونه هو عيدان من الخشب وشريط لاصق.

اليكم الفيديو:

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