"الطلاق السري" يجمع براد بيت وأنجلينا جولي للمرة الأولى!

أصدر نجما هوليوود براد بيت وأنجلينا جولي بيانًا مشتركًا لهما للمرة الأولى منذ الإعلان عن إنفصالهما في شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

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وقال بيت وجولي إنهما سيكملان إجراءات طلاقهما بطريقةٍ سرية وذلك لحماية أطفالهما من التأثيرات السلبية لتناول الإعلام قضية الطلاق.

وأضاف النجمان أنهما قررا تعيين قاض خاص لتسهيل عملية الطلاق ولحماية خصوصية عائلتهما ولاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحل الأمور المتبقية، وكانت أنجيلينا قد صرّحت بوقت سابق أن بيت يطلب الخصوصية خوفًا من انتقادات الجمهور التي ستتوجّه إليه.

وكان النجمان قد تزوجا عام 2014 قبل الإنفصال في شهر أيلول 2016 ولديهم 6 أطفال. وحتى الآن تتولّى أنجلينا حضانة الأطفال.