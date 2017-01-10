حمل جثة ابنته ومشى مسافة 15 كيلومترًا!

حمل الرجل الهندي غاتي ديبار ابنته المتوفاة ومشى لمسافة تقارب 15 كلم حتى تمكن من الوصول إلى مكان دفنها.

وتوفيت ابنة غاتي في مركز صحي بسبب المرض واضطر والدها لأخذها سيرًا على الأقدام لأنه لا يستطيع تحمّل نفقت سيارة تنقل الموتى.

الإعلان

وتم تحميل مقطع فيديو على موقع إنستغرام وظهر فيه غاتي وهو يسير على الطريق حاملاً طفلته والسيارات والدراجات النارية تمر بجانبه.