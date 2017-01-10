حمل جثة ابنته ومشى مسافة 15 كيلومترًا!

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جدل حول سلامة الطيران في لبنان
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حمل الرجل الهندي غاتي ديبار ابنته المتوفاة ومشى لمسافة تقارب 15 كلم حتى تمكن من الوصول إلى مكان دفنها.
وتوفيت ابنة غاتي في مركز صحي بسبب المرض واضطر والدها لأخذها سيرًا على الأقدام لأنه لا يستطيع تحمّل نفقت سيارة تنقل الموتى.
وتم تحميل مقطع فيديو على موقع إنستغرام وظهر فيه غاتي وهو يسير على الطريق حاملاً طفلته والسيارات والدراجات النارية تمر بجانبه.
وقامت السلطات المعنية بفتح تحقيق لكشف سبب عدم قدرة غاتي على تأمين سيارة تنقل جثة ابنته، كما قامت إدارة المستشفى بطرد المسؤولين الذين لم يتعاونوا مع الوالد المفجوع.