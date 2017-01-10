بالصور: مضيفو ومضيفات الطيران الأكثر إثارة حول العالم

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نشر مضيفو شركات الطيران على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صوراً لنمط الحياة التي يعيشونها مستخدمين هاشتاغ #cabincrewlife.وقد ظهر المضيفون والمضيفات، الذين يعملون في شركات متعددة مثل طيران الإمارات والنرويج، وهم يعيشون حياة ترف ورفاهية.والملفت هو أن هؤلاء يتمتّعون برشاقة عالية جداً، إذ إن صورهم المثيرة أظهرت تفاصيل جسدهم بشكل واضح.اليكم الصور: