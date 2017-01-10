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10 كانون الثاني 2017
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بالصور: مضيفو ومضيفات الطيران الأكثر إثارة حول العالم

publishing date: 10/01/2017 11:31:39
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بالصور: مضيفو ومضيفات الطيران الأكثر إثارة حول العالم
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نشر مضيفو شركات الطيران على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صوراً لنمط الحياة التي يعيشونها مستخدمين هاشتاغ #cabincrewlife.

وقد ظهر المضيفون والمضيفات، الذين يعملون في شركات متعددة مثل طيران الإمارات والنرويج، وهم يعيشون حياة ترف ورفاهية.

والملفت هو أن هؤلاء يتمتّعون برشاقة عالية جداً، إذ إن صورهم المثيرة أظهرت تفاصيل جسدهم بشكل واضح.
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اليكم الصور:

Airline staff such as Aeroflot hostess Victoria Tzuranova are sharing a glimpse into their enviable lifestyles on social media under the hashtag #cabincrewlife 
Many flight attendants such as Victoria have sideline careers in modelling. The stunning blonde has a second job as a presenter on the Russian Music Box channel
Victoria (centre) and her friends pose for a cheeky topless shot, while flaunting their pert derrieres 
Emirates hostess Georgia Nielsen from Melbourne shows off her enviable curves on the beach 
Daniel penning his thoughts in his journal at a hotel in Stockholm at the end of a long day 
Brazilian pilot Hudson Sá has also won a legion of female fans thanks to his handsome snaps from the cockpit
Pilot Hudson poses for a selfie at Morro Dois Irmãos in Brazil 

The muscled hunk came second in the fashion physique category at Mr Dubai in 2014, and is also a brand ambassador for a fitness company
Daniel Najarro Smith (left) was a flight attendant with Monarch, but has now joined Norwegian Air 
المصدر
 
 
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