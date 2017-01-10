ضاهر : كان يجب معالجة موضوع عبد المنعم يوسف بما يحفظ كرامته

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اشار النائب خالد ضاهر الى أنه عندما قرر فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون الذهاب إلى المملكة العربية السعودية والدول العربية، فورا رأينا ممارسات تدل على أنهم لا يريدون لهذا البلد أن يتعافى وأن يستعيد علاقته الطبيعية بأشقائه العرب وخاصة السعودية ودول الخليج".وأعلن ضاهر خلال مؤتمر صحافي عن مواجهة المشروع الصفوي التشيعي في لبنان أن "الأمر الثاني موقف لافت أيضا وزيارة مريبة قام بها رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي، حصلت منذ ثلاثة أيام، وكأن الرسالتين واضحتين لرئيس الجمهورية وللبنان حكومة وشعبا، أنكم لا تذهبوا بعيدا فنحن هنا ولن نسمح بأن يستعيد لبنان عافيته".وأكد الضاهر"من هنا كنا في الفترات الماضية نتعاطى مع قضية حزب الله الفريق الذي يعمل لصالح إيران والنظام السوري على أساس ربط النزاع، وربط النزاع يتعلق بفريقين، تنازلات من هذا الفريق وتنازلات من الفريق الآخر، لكن ان يكون ربط النزاع هو تنازل من فريقنا واستئساد وتحقيق مكاسب لفريق حزب الله وإيران هذا أمر غير مقبول في لبنان.وعن حقوق المسيحيين لفت ضاهر الى انه لم يكن يوما من الأيام طائفيا او مذهبيا، وطالب بإراحة المسيحيين وباحترام إرادتهم باختيارهم عندما تعاون التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والإتفاق على انتخاب الرئيس ميشال عون.وبالنسبة لقضية عبد المنعم يوسف فقال "شعرت بالأسى والاسف عندما كان أول قرار للحكومة التي سمت نفسها حكومة إستعادة الثقة، هو إقالة الدكتور عبد المنعم يوسف، أنا أتفهم ان يتم معالجة موضوع الدكتور عبد المنعم يوسف، ولكن أن تتم المعالجة بما يحفظ كرامته وأن يحفظ كرامة القضاء الذي برأه في كل القضايا".