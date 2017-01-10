كم مرّة يجب غسل فرشاة الشعر؟

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فرشاة الشعر هي الأداة التجميليّة الوحيدة التي لم تُفكروا يوماً في غسلها بطريقة منتظمة. فالنساء يحرصن على غسل فراشي المكياج بانتظام تفادياً لتكدّس الأوساخ فيها وبالتالي نقل الحساسيّة إلى البشرة.وقد أكّد العلماء على ضرورة غسل فراشي الشعر للتخلّص من الغبار وخلايا الجلد الميت المتراكمة بداخلها.ويشير موقع Good Housekeeping، إلى ضرورة تنظيف فرشاة الشعر كلّ أسبوع وذلك من خلال وضعها في وعاء من المياه الدافئة مع القليل من الشامبو على أن تترك لبعض الوقت.ولكن يجب الانتباه في حال كانت فرشاة الشعر مصنوعة من الخشب لأنّ تنظيفها يختلف عن الفراشي الأخرى.