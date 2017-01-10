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10 كانون الثاني 2017
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الرئيس عون طلب خلال لقائه الملك سلمان الاستمرار بدعم الجيش لمواجهة الارهاب والتحديات الامنية ومن ضمن ذلك موضوع الهبة والعاهل السعودي طلب متابعة الموضوع مع الوزراء المختصين لمعالجته

publishing date: 10/01/2017 11:51:49
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الرئيس عون طلب خلال لقائه الملك سلمان الاستمرار بدعم الجيش لمواجهة الارهاب والتحديات الامنية ومن ضمن ذلك موضوع الهبة والعاهل السعودي طلب متابعة الموضوع مع الوزراء المختصين لمعالجته
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