فيديو لحملة إعلانية ضدّ التدخين تذهل الناس!

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أطلقت صيدلية سويدية حملة إعلانية ضدّ التدخين استفزّت الناس، تمثلّت بشاشة إعلانات ظهر فيها شابّ وهو يسعل بقوّة عندما يمر شخص يدخ بالقرب منه.وقد وضعت الشاشة في ساحة ستوكهولم حيث يجتمع الناس للتدخين بشكل منتظم.وفي الإعلان، يقول الشابّ للمشاهدين إنّه من قبل صيدليّة سويدية اسمها Hjärtat مهمّتها مساعدة الناس في العيش لفترة أطول وبصحّة جيدة، خصوصاً مع بداية العام الجديد. يُذكر أنّ عنوان الحملة هو "عام جديد، حلّ جديد"!إليكم الفيديو الذي شوهد أكثر من 374 ألف مرّة على صفحة الصيدلية عبر فيسبوك.إليكم الفيديو: