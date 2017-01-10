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10 كانون الثاني 2017
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الرئيس عون اعتبر أن العلاقات السعودية اللبنانية عادت الى طبيعتها ووجه دعوة للملك سلمان لزيارة لبنان

publishing date: 10/01/2017 11:54:57
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الرئيس عون اعتبر أن العلاقات السعودية اللبنانية عادت الى طبيعتها ووجه دعوة للملك سلمان لزيارة لبنان
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