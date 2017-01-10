بالفيديو: طفل في التاسعة يركل والدته... لسبب لا يخطر في البال!

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هاجم طالب مدرسة والدته وركلها بقوّة على وجهها لأنّها طلبت منه التوقف عن اللعب على هاتفها الجوّال.وفي التفاصيل، رافق الطفل البالغ من العمر 9 أعوام والدته وجدّته إلى مستشفى في مدينة قوانغتشو الصينيّة، وأراد تمضية الوقت باللعب على هاتف والدته.يُشار إلى أنّ الطفل أقدم على ضرب والدته عندما طلبت منه إعادة الهاتف إليها.وقد تمّ تصوير الحادثة من خلال هاتف جوّال خاصّ بأحد الأشخاص الموجوددين في المستشفى.ونُشر الفيديو عبر حسابات موقع Sina Weibo على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نال أكثر من 400 ألف مشاهدة.إليكم الفيديو: