جمعت اليوغا والرضاعة في فيديو واحد... فكيف علّق روّاد انستغرام؟

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انتشر فيديو عبر انستغرام لسيّدة ترضع ابنتها وتمارس الرياضة في آن واحد ما أثار موجة من التعليقات.وفي التفاصيل، ظهرت الشابّة الأميركيّة المعروفة على انستغرام بـ mottajuice في أحد الفيديوهات المنشورة، وهي تطعم ابنتها جولي آن أثناء ممارسة اليوغا.وقد نُشر الفيديو أيضاً على فيسبوك وعُلق عليه بسؤال "هل ما تفعله هذه السيدة طبيعي؟"وانهالت على الفور التعليقات حول الفيديو منها المؤيد ومنها المعارض.شاهدوا الفيديو وشاركونا آراءكم: