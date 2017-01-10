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10 كانون الثاني 2017
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العثور على جثة مصابة بطلق ناري في وادي حميد - عرسال

publishing date: 10/01/2017 12:00:37
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العثور على جثة مصابة بطلق ناري في وادي حميد - عرسال
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عثر على جثة المواطن اسماعيل ح. (37 عاما)، مصابا بطلق ناري في رأسه في منطقة وادي حميد - شرقي عرسال. 

ونقلت الجثة الى "مستشفى الرحمة" الميداني في البلدة، بانتظار كشف الطبيب الشرعي ومعاينة الجثة ومعرفة ملابسات الحادثة. 
 
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