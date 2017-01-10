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10 كانون الثاني 2017
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اليكم هذين المؤشرين... لاكتشاف شخصية الآخر في أقل من 10 ثوانٍ!

publishing date: 10/01/2017 11:59:45
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اليكم هذين المؤشرين... لاكتشاف شخصية الآخر في أقل من 10 ثوانٍ!
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يصعب على الإنسان أن يكتشف شخصية الآخر من اللقاء الأول، إذ يحتاج الى مواعيد عدة كي يستطيع أن يبدأ بتكوين فكرة عنه.

سنقدّم لكم في ما يلي مؤشيرين يساعدانكم على اكتشاف شخصية الفرد في أقل من 10 ثوانٍ.

-الانفتاح والشعور بالارتياح:
يستطيع الإنسان منذ الدقائق الأولى من اللقاء أن يعلم ما إذا كان الطرف الآخر يشعر بالارتياح أم لا.
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إن لغة الجسد أساسية جداً في هذا الإطار، وتكشف الكثير من الخفايا. إن النظرات ووضعية الجلوس هما دليل كبير على مدى انفتاح الشخص تجاه الآخر. فإذا كان يجلس مسترخياً فهذا دليل على انه يشعر بالراحة.

-الحالة النفسية:
المؤشرات التي تظهر أن الشخص مهتم جداً بكم عديدة. فإذا كان هذا الأخير يبتسم لكم، يداعب شعركم... فهذا دليل على اهتمامه بكم، إضافة الى نبرة صوته الإيقاعية.

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