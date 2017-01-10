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بالصور: حفلة خطوبة طفل في السابعة من عمره على قريبته

publishing date: 10/01/2017 12:00:01
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بالصور: حفلة خطوبة طفل في السابعة من عمره على قريبته
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انتشرت مجموعة من الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحفلة خطوبة طفل في السابعة من عمره اسمه زياد من قريبته فريدة البالغة من العمر 4 أعوام.

وفي حديث خاصّ لإحدى الصحف المصريّة، أشار والد فريدة إلى أنّ جميع أفراد العائلة كانوا فرحين بالخطوبة.

ولفت والد الطفلة إلى أنّه كان قد وعد زياد بأنّه سيسمح بخطوبته من فريدة بعد اتمامه السنة الثانية من المرحلة الابتدائيّة في المدرسة.
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والجدير ذكره، أنّ زياد قدّم لفريدة مجوهرات بلغت قيمتها 965 دولار أميركيّ.

إليكم الصور:






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