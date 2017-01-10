الفلسطينيون سيعيدون النظر في اعترافهم باسرائيل

اعلن مسؤول فلسطيني ان القيادة الفلسطينية ستعيد النظر في اعترافها باسرائيل في حال قيام الولايات المتحدة بنقل سفاراتها من تل ابيب الى القدس بعدما تطرق مسؤولون من فريق الرئيس المنتخب دونالد ترامب الى هذا الاحتمال.



وأكد المسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية محمد اشتية، ان نقل السفارة الى القدس يعني "نهاية حل الدولتين"، مشيرا الى أن مصادر دبلوماسية ابلغت القيادة الفلسطينية ان ترامب ينوي ان يدعو الى نقل السفارة في خطاب توليه الرئاسة الاميركية في 20 من كانون الثاني المقبل.

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وكشف اشتية ان الفلسطينيين طالبوا المساجد في الشرق الاوسط الجمعة المقبل برفع الاذان احتجاجا على هذا الاقتراح، وستقوم الكنائس الاحد بقرع الاجراس ايضا رفضا لنقل السفارة.