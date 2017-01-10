موجة الصقيع في اوروبا... تقتل اكثر من 50 شخصا

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تستمر موجة الصقيع في اوروبا منذ ايام عدة مخلفة مزيدا من الضحايا مع وفاة ستة اشخاص الاثنين في بولندا وعدد مماثل منذ الخميس في رومانيا، ما يرفع الحصيلة الاجمالية الى 52.ففي بولندا الاكثر تاثرا بالموجة، قضى ستة اشخاص الاثنين فيما تدنت درجات الحرارة الى عشرين تحت الصفر في بعض المناطق، وفق ما اعلن المركز الحكومي للامن الوطني الثلاثاء.وفي رومانيا، تم احصاء "ست وفيات" على المستوى الوطني في ستة ايام، بحسب ما اعلنت وزارة الصحة في اول حصيلة رسمية.وتدنت الحرارة في وسط البلاد الى 32 تحت الصفر وتسبب الصقيع باغلاق مدارس في بوخارست وفي منطقة كونستانتا بجنوب شرق البلاد.كذلك، علقت الملاحة في نهر الدانوب الثلاثاء حتى اشعار اخر بسبب قطع الجليد التي تشكلت في النهر. واغلقت ايضا الموانىء على البحر الاسود بسبب شدة الرياح.وتضرب موجة الصقيع التي مصدرها اقصى شمال اوروبا، القارة العجوز منذ نهاية الاسبوع الفائت مخلفة ضحايا في دول اخرى في شرق اوروبا مثل جمهورية تشيكيا وبلغاريا، وخصوصا في صفوف المشردين واللاجئين. وسجلت ايضا وفيات في مقدونيا وبيلاروسيا وايطاليا.