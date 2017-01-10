شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 12 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
غلطة عمري
03:00
غلطة عمري
القائمة
أخبار دولية
10 كانون الثاني 2017
 مشاركة
 مشاركة

موجة الصقيع في اوروبا... تقتل اكثر من 50 شخصا

publishing date: 10/01/2017 12:42:36
episodes
موجة الصقيع في اوروبا... تقتل اكثر من 50 شخصا
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
تستمر موجة الصقيع في اوروبا منذ ايام عدة مخلفة مزيدا من الضحايا مع وفاة ستة اشخاص الاثنين في بولندا وعدد مماثل منذ الخميس في رومانيا، ما يرفع الحصيلة الاجمالية الى 52.
 
ففي بولندا الاكثر تاثرا بالموجة، قضى ستة اشخاص الاثنين فيما تدنت درجات الحرارة الى عشرين تحت الصفر في بعض المناطق، وفق ما اعلن المركز الحكومي للامن الوطني الثلاثاء.
الإعلان

 
وفي رومانيا، تم احصاء "ست وفيات" على المستوى الوطني في ستة ايام، بحسب ما اعلنت وزارة الصحة في اول حصيلة رسمية.
     
وتدنت الحرارة في وسط البلاد الى 32 تحت الصفر وتسبب الصقيع باغلاق مدارس في بوخارست وفي منطقة كونستانتا بجنوب شرق البلاد.
    
كذلك، علقت الملاحة في نهر الدانوب الثلاثاء حتى اشعار اخر بسبب قطع الجليد التي تشكلت في النهر. واغلقت ايضا الموانىء على البحر الاسود بسبب شدة الرياح.
    
وتضرب موجة الصقيع التي مصدرها اقصى شمال اوروبا، القارة العجوز منذ نهاية الاسبوع الفائت مخلفة ضحايا في دول اخرى في شرق اوروبا مثل جمهورية تشيكيا وبلغاريا، وخصوصا في صفوف المشردين واللاجئين. وسجلت ايضا وفيات في مقدونيا وبيلاروسيا وايطاليا.
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact