وفاة المراسلة التي كشفت اندلاع الحرب العالمية الثانية

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أعلنت صديقة مقربة من كلير هولينغورث التي كانت صحفية مبتدئة في صحيفة بريطانية عندما نشرت خبر اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939 إنها توفيت عن عمر يناهز 105 أعوام في هونغ كونغ.وفي آب 1939 سافرت هولنغورث (27 عاما) وحدها إلى الحدود الألمانية وشاهدت القافلة الأولى من الدبابات الألمانية وهي تتحرك لغزو بولندا.وبعد ذلك بثلاثة أيام كانت أول من كتب عن بدء القتال ليس فقط لقراء صحيفة دايلي تلغراف بل أيضا للسلطات البولندية والبريطانية.وكان كشف هولنغورث عن قيام الحرب أحد أهم التقارير الإخبارية التي سجلت سبقا صحفيا في العصر الحديث.