30 قتيلا في جنوب تايلاند بسبب الفيضانات

بات من المتعذر الوصول برا الى جنوب تايلاند بعد انهيار جسرين وتوقف السكك الحديد عند 300 كلم جنوب بانكوك، بسبب امطار اوقعت 30 قتيلا في ثمانية ايام.

وطالت هذه الامطار الاكثر غزارة التي تشهدها البلاد منذ 30 عاما، بحسب السلطات، مناطق يرتادها الكثير من الاجانب خصوصا في الموسم السياحي الحالي حين يكون الطقس جميلا.

وسجل الغاء حجوزات خصوصا في جزيرتي كو ساموي وكو فنغان السياحيتين.

وأعلن مسؤول تايلاندي في مجال النقل "انهار جسران على الطريق السريع المؤدي الى الجنوب، وبعد انهيارهما اضطررنا لوقف حركة المرور" على بعد اربع ساعات من بانكوك بعد منتجع هوا هين.