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أمن وقضاء
10 كانون الثاني 2017
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احالة حسن حسين الحجيري الى القضاء

publishing date: 10/01/2017 13:05:23
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احالة حسن حسين الحجيري الى القضاء
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 أحالت مديريّة الاستخبارات على القضاء المختص المدعو حسن حسين الحجيري، لانتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي والمشاركة بالاعتداء على مراكز الجيش اللبناني في عرسال، وإطلاق النار باتجاه دورياته ومراقبة عسكريين ومدنيين بهدف اغتيالهم، وزرع عبوات ناسفة إستهدفت دوريات الجيش في البلدة المذكورة. 
 
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