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تقارير نشرة الاخبار
10 كانون الثاني 2017
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بلدية كفرمان تُطبِّق قانونًا عثمانيًا عمره 117 عامًا

publishing date: 10/01/2017 13:14:45
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المؤلف:
إدمون ساسين
إدمون ساسين
@edmondsassine
إدمون ساسين - مراسل المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال، مجاز في العلوم السياسية والادارية من الجامعة اللبنانية
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 محلات بيع الكحول في كفرمان في قضاء النبطية معرضة للاقفال.... 
 
 
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