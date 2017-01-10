بالصور: شابّة تجول العالم لتلتقط الصور العارية من أجمل الأماكن

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انتشرت مجموعة من الصور لشابّة بولنديّة تُدعى Magdalena Wosinska أثارت ضجّة عارمة على انستغرام بسبب جرأتها.وفي التفاصيل، تجول الشابّة العالم لتلتقط الصور العارية من أجمل الأماكن وتنشر هذه الصور على صفحتها الرسميّة على انستغرام.وتعتبر الشابّة أنّ صورها من دون ملابس تصعّب على الناس تعييرها اجتماعيّاً وطبقياً.الجدير ذكره، أنّ الشابة تحظى بمتابعة 126 ألف شخص على انستغرام وقد استوحت هذه الفكرة الغريبة من مشروع جامعي خاصّ بالتصوير الفوتوغرافي.إليكم بعض صورها: