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10 كانون الثاني 2017
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وسائل اعلام أميركية: انتهاء عملية احتجاز الرهائن قرب جامعة ألاباما ولا اصابات ومنفذ العملية في قبضة الشرطة

publishing date: 10/01/2017 13:20:46
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وسائل اعلام أميركية: انتهاء عملية احتجاز الرهائن قرب جامعة ألاباما ولا اصابات ومنفذ العملية في قبضة الشرطة
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