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10 كانون الثاني 2017
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ما صحة انهاء تجميد المساعدات العسكرية للبنان من قبل السعودية؟

publishing date: 10/01/2017 13:25:21
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ما صحة انهاء تجميد المساعدات العسكرية للبنان من قبل السعودية؟
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افاد مصدر لبناني في الرياض لفرانس برس ان السعودية ولبنان اتفقا على اجراء محادثات حول اعادة العمل بحزمة مساعدات عسكرية للجيش اللبناني بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وأعلن المصدر في وفد الرئيس اللبناني ميشال عون الذي أجرى محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز "انتهى التجميد".
 
واضاف المصدر "هناك تغيير فعلي، ولكن متى وكيف، علينا ان ننتظر لنرى"، لافتا الى فتح "صفحة جديدة" في العلاقات بين البلدين.
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وفي المقابل، أعلنت مصادر الوفد اللبناني للـLBCI أن لا قرار سعوديا بعد بانهاء تجميد المساعدات العسكرية للبنان وأن الملك السعودي أوعز بمتابعة ملف الهبة للجيش.

مصادر الوفد اللبناني للـLBCI : لا قرار سعوديا بعد بانهاء تجميد المساعدات العسكرية للبنان والملك السعودي أوعز بمتابعة ملف الهبة للجيش

مصادر الوفد اللبناني للـLBCI : لا قرار سعوديا بعد بانهاء تجميد المساعدات العسكرية للبنان والملك السعودي أوعز بمتابعة ملف الهبة للجيش
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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