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10 كانون الثاني 2017
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أزمة تأمين أدوية الامراض المستعصية... كيف تم حلها؟

publishing date: 10/01/2017 13:33:39
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المؤلف:
مارون ناصيف
مارون ناصيف
@maroun_nassif
مارون ناصيف - مراسل إخباري منذ تشرين الأول 2008، وكاتب مقالات صحافية منذ عام 2004. حائز على إجازة في العلوم السياسية والإدارية وإجازة في التاريخ من الجامعة اللبنانية.
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وعاد توزيع أدوية الأمراض المستعصية في مركز الكرنتينا التابع لوزارة الصحة الى طبيعته، بعدما توقف في الأيام الاخيرة من عهد الوزير وائل أبو فاعور...
 
 
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