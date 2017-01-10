شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الخميس 12 كانون الثاني
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
غلطة عمري
03:00
غلطة عمري
القائمة
أخبار محلية
10 كانون الثاني 2017
 مشاركة
 مشاركة

"نظام بيعية المُسكِّرات بالقدَح والأوقية".... في لبنان

publishing date: 10/01/2017 13:41:16
episodes
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
أيها اللبناني، لا تُفاجأ إذا خرج رئيسُ بلديةٍ ما ليُطبِّق قانون حمورابي ... ولا تُفاجَأ إذا خرجَ ثانٍ وطبق قوانين الامبراطورية الرومانية ، وثالثٌ خرج ليُطبِّق قوانين المرحلة الصليبية او عهد المماليك ... أيها اللبناني ، لا تُفاجأ بكلِّ ذلك لأن رئيس بلدية ,اليوم,  قرَّر ان يُطبِّق قانونًا عثمانيًا صادرًا في مطلع القرن الماضي ، وتحديدًا عام 1900 ، اي منذ مئة وسبعة عشر عامًا ... القانون إسمه "نظام بيعية المُسكِّرات بالقدَح والأوقية " ، ونُشر في الجريدة الرسمية في الاول من العام 1900. 
الإعلان


رئيس البلدية الغارق في تاريخ القوانين هو رئيس بلدية كفرمان ، نبشَ القانون المنوَّه عنه ، واستند إليه ليمنع الكحول في البلدة ... والرائع في هذا القانون الذي استند إليه رئيس البلدية ، هو ما ورد في الجملة الأخيرة من المادة الثانية ، ونقرأ فيها حرفيًا : " الذي لا يقتنع ان يراجع ، إذا كان في القضاء ، مجلس السَنجَق التابع له ذاك القضاء ، واذا كان في السَنجَق فمجلس الولاية ، وإذا كان في الولاية فجانب الباب العالي " ... فيا أهالي كفرمان ، اذا لم تقتنعوا بقرار رئيس البلدية ، فما عليكم سوى مراجعة الباب العالي ، وهو في اسطنبول  ، فالقانون لا يلحظ القائمقام او المحافظ او وزير الداخلية. 

هذه ليست رواية بل حقيقة ... القوانين في لبنان " غب الطلب " و" على القطعة " ، وفيها من كل شيئ : من ايام حمورابي حتى اليوم ، مرورًا بالقوانين العثمانية ، المهم إيجاد ما يُناسب رئيس البلدية هذا او ذاك ... وبالمناسبة لدينا في لبنان " لجنة تحديث القوانين " فهل مرَّ عليها القانون العثماني الذي استند إليه رئيس بلدية كفرمان ؟ 

في مقابل قضية الاستناد إلى قانون يُفترض ان يكون مكانُه المتاحف لا البلديات ، هناك زاوية مضيئة قضائيًا ، وتتمثَّل في قضية رولا يعقوب التي يقترب القضاء من إنصافها ولو بعد الممات . وهناك جانب مضيئ آخر في قضية ادوية الامراض المستعصية . 

في السياسة ، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يواصل زيارته للسعودية فيما ينتقل غدًا إلى قطر . 
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
اخترنا لكم
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact