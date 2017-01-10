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10 كانون الثاني 2017
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يوم محادثات طويل للرئيس عون في الرياض

publishing date: 10/01/2017 13:47:05
episodes
المؤلف:
هدى شديد
هدى شديد
@HodaChedid
هدى شديد- مراسلة في المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال، وصحافية في جريدتي النهار ولوريان لو جور
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في يوم المحادثات الطويل في الرياض كان بدأه رئيس الجمهورية في قصر الضيافة بلقاء مع وزير الثقافة والاعلام عادل بن زايد الطريفي عرضت فيه سبل التعاون في المجال الإعلامي.... 
 
 
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