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اقتصاد
10 كانون الثاني 2017
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كيف تؤثر زيارة الرئيس عون للسعودية ايجابا على الاقتصاد؟

publishing date: 10/01/2017 13:50:15
episodes
المؤلف:
ليا فيّاض
ليا فيّاض
@LeaFayad
حائزة على ماجستير في ادارة الاعمال من الجامعة اللبنانية الاميركية -مراسلة ومقدمة الفقرة الاقتصادية في المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال
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شهدت الارقام الاقتصادية بين لبنان والسعودية  تراجعا منذ الـ2010 لليوم. فتراجعت السياحة 75 %  من 191 الف سائح الى 47 الف سائح ..... 
 
 
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